Juve, Cerri può partire: offerta importante dell'Eintracht Francoforte

© foto di Federico Gaetano

L'Eintracht Francoforte è in pressing per Alberto Cerri. Ventidue anni, diciannove gol nell'ultima stagione in prestito al Perugia in Serie B, la Juventus potrebbe monetizzare dalla punta ex Parma: secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, ci sarebbe con forza la società tedesca. A 12 milioni di euro l'affare si può chiudere.