Juve, colpo su colpo: Perin resta in pole, Emre Can dopo Kiev

Dal corrispondente a Torino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro comincia oggi. Come annunciato da Allegri, tecnico e società si incontreranno stamane per fare il punto sul mercato e pianificare esigenze e priorità di una squadra che, giocoforza, subirà un robusto restyling. "L'importante è non indebolire la rosa" la prima condizione dell'allenatore bianconero, che si confronterà con Marotta e Paratici con l'obiettivo di rinforzare un collettivo che punterà all'ottavo scudetto consecutivo e alla Champions, il sogno proibito da trasformare in realtà.

COLPO SU COLPO - La nobile successione di Buffon - sempre più vicino al Psg - sarà raccolta da Szczesny, che come vice potrebbe ritrovarsi un numero 1 del calibro di Perin, che ha già salutato Marassi e i suoi compagni al Genoa. Le alternative sono Consigli o l'ex Mirante, mentre Pinsoglio resterà a fare il terzo portiere. Senza Lichtsteiner e Asamoah, e al netto della permanenza di Alex Sandro (non è affatto certo che il brasiliano parta, anzi), il club della Continassa punta forte su Darmian del Manchester United seguendo da vicino Arias del Psv. Per il ruolo di centrale si attende l'arrivo di Caldara dall'Atalanta. In mediana, nei prossimi giorni si chiuderà per Emre Can dal Liverpool, probabilmente dopo la finale di Kiev, in attesa di capire il futuro di Khedira. Il sogno, però, rimane Milinkovic-Savic, ma restano vive le opzioni Cristante e Pellegrini. In avanti, infine, resta accesa l'idea Morata in caso di partenza di Mandzukic, senza dimenticare il rientro di Pjaca dallo Schalke 04. Colpo su colpo, insomma, per un mercato che promette voci, smentite e scintille.