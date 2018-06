Juve, concorrenza per Golovin: c'è anche il Monaco

© foto di Imago/Image Sport

Due assist e un gol, ieri, per Aleksandr Golovin (22) in occasione di Russia-Arabia Saudita. Tuttosport in edicola conferma il forte interesse della Juventus, anche se il calciatore del CSKA Mosca ha anche altri estimatori. Nelle ultime ore, infatti, anche il Monaco sta provando a inserirsi sul calciatore su precisa indicazione del presidente russo Dmitrij Evgenevic Rybolovlev.