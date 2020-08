Juve, contro la Roma spazio agli Under 23: anche Ronaldo tira il fiato in vista del Lione

Questa volta Cristiano Ronaldo dovrebbe tirare il fiato, così da recuperare energie in vista della prossima sfida Champions con il Lione. Che “sarà durissima” ha tenuto a sottolineare ieri il presidente Andrea Agnelli nel corso della presentazione di Andrea Pirlo nelle vesti di nuovo allenatore della Juventus Under 23. Stasera contro la Roma dovrebbe esserci ampio spazio proprio per i giovani della Seconda Squadra bianconera, poi la meritata festa scudetto per gli uomini di Sarri che hanno messo in fila il nono tricolore consecutivo. Da domani la testa sarà rivolta solo ed esclusivamente alla Champions, con “l’obiettivo di staccare il biglietto per Lisbona” ricorda Agnelli.