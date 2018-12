Juve, CR7: "Adesso arriva il bello. Sempre titolare? Decido col mister"

Fonte: Sky Sport

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, attaccante portoghese classe '85 della Juventus, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine della 6ª giornata del Gruppo H della fase a gironi della UEFA Champions League 2018/2019, che ha visto i bianconeri perdere per 2-1 contro gli svizzeri dello Young Boys (BSC Young Boys vs Juventus FC 2-1, 12 dicembre 2018):

"Adesso arriva il bello della Champions League - dichiara CR7 - perché arrivano le partite quelle belle. Oggi non siamo contenti perché avremmo voluto vincere. Nel primo tempo avrei potuto segnare diverse palle gol e, se lo avessi fatto, probabilmente il risultato sarebbe stato diverso. Il calcio è così. Concentriamoci sul campionato, sabato abbiamo una partita importante (il derby contro il Torino, ndr), mentre, a gennaio, abbiamo una finale da giocare (la Supercoppa Italiana contro il Milan in programma il 16 gennaio 2019, ndr)".

Sul fatto di scendere sempre in campo titolare: "Mi sento bene fisicamente. Il fatto di giocare è una decisione che prendo insieme al mio allenatore partita dopo partita. Finora ho seguito un programma di allenamento diverso perché non sono andato in Nazionale. Ripeto, mi sento bene e decido se scendere in campo insieme al mio allenatore di volta in volta".