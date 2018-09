Juve, CR7 si è rivalutato di sette milioni di euro

© foto di www.imagephotoagency.it

"Cristiano Ronaldo si è rivalutato di sette milioni di euro". Titola così Tuttosport nelle pagine interne dell'edizione odierna, sottolineando che - secondo uno studio della Kpmg - il portoghese ora vale 117 milioni di euro rispetto ai 110,3 che la Juventus ha speso per acquistarlo dal Real Madrid. La doppietta al Sassuolo, per ora, basta al calciatore lusitano per aumentare il suo valore. In attesa di risultare decisivo anche in Champions League.