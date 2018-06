Juve, cresce la concorrenza su Golovin. Ma i bianconeri restano avanti

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Juventus il nome caldo è quello di Aleksandr Golovin, talento del CSKA che si è messo in luce nella gara inaugurale del Mondiale della Russia contro l'Arabia Saudita. Il club russo chiede 25 milioni per il cartellino, ma il gol e il doppio assist nella gara di due giorni fa ha fatto drizzare le antenne a parecchi club europei. E così i 15 più bonus offerti dalla Juve per lui potrebbero non bastare più. Arsenal, Barcellona e Monaco sono solo le ultime ad essersi interessate, mentre i bianconeri avranno un nuovo contatto col CSKA dopo la partita di martedì della Russia. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.