Juve, Cuadrado: "C'è da arrivare al match col Napoli con queste distanze"

"Sapevamo sarebbe stata dura, loro non avevano nulla da perdere. Ci hanno messo in difficoltà, ma è stato importante aver fatto risultato perché questo successo ci avvicina al primo posto". Lo ha detto Juan Cuadrado a Sky dopo il 2-1 sul Benevento. "Abbiamo avuto tantissime occasioni non concretizzate anche per le tante parate del portiere - continua -. Era difficile segnare, per fortuna alla fine l'abbiamo sbloccata. Bisogna continuare a lavorare così e cercare di arrivare allo scontro diretto col Napoli con queste distanze".