Juve, Cuadrado: "Con l'Inter la gara migliore della stagione, ci siamo divertiti a giocare"

Juan Cuadrado, esterno della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il momento che sta attraversando il nostro paese: "Sono rimasto qui e sono contento di questo, era da tanto tempo che non passavo così tanto tempo con la famiglia. Ci dedichiamo ai disegni, coloriamo, facciamo di tutto: è un momento bello perché stiamo in famiglia e stiamo conoscendo ancora meglio i nostri figli giorno dopo giorno".

Siete stati i primi a tagliarvi lo stipendio: come è andata?

"Il capitano Chiellini ha parlato con la società poi ci ha comunicato tutto sulla chat Whatsapp che abbiamo con gli altri compagni di squadra. Abbiamo discusso di tutto quello che stava succedendo e l'abbiamo trovato giusto".

La partita più bella di quest'anno?

"Quella con l’Inter, mi è piaciuto nel modo in cui ci parlavamo in campo e come abbiamo affrontato quella partita. Ci siamo divertiti a giocare a calcio".

Cosa pensa della sospensione?

"Sicuramente dobbiamo pensare a cosa sta accadendo e a cosa stiamo attraversando. Giocheremo in estate e con il caldo".