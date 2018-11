Juve, Cuadrado: "CR7 un amico, ora voglio insegnargli a ballare"

Parma, ag. Deiola: "Parlo spesso con Faggiano, ma non del riscatto"

Juve, Sturaro non recupera: lo Sporting pensa all'interruzione del prestito

L'Italia di Mancini: rivincita Portogallo. Bene nella storia, non nel presente

Milan, cinque giocatori in scadenza: Abate e Zapata potrebbero restare

Fiorentina, Maxi Olivera via a gennaio: sirene da Belgio e Spagna

L'Italia di Mancini: già 54 convocati. Chi scalpita per l'azzurro

L'Italia di Mancini: quattro portieri. In attesa di Meret-Audero

Zaccardo: "Ho vinto qualcosa che CR7 e Messi non hanno. Il Bologna..."

Genoa, chiesto Younes al Napoli. Lukaku o Lazaar per la fascia

Inter, Miranda: "Gare come quella di Bergamo non devono ricapitare"

Juventus, Cuadrado: "Obiettivo Triplete. CR7 un esempio per tutti"

Italia Under 21, Vido lascia il ritiro per problemi muscolari

All. Frosinone: "Con l'Inter serve prova super. Pinamonti? Onda positiva"

Gli ha già insegnato a ballare? "Non ne ho ancora avuto la possibilità... Vediamo se un giorno di questi vuole festeggiare un gol come si deve".

