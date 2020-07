Juve, dall'1 luglio è cambiato il logo: solo J stilizzata, sparisce la scritta Juventus

vedi letture

Una differenza per certi versi impercettibile e per altri no. Dall'1 luglio, il logo della Juventus è nuovamente cambiato, anche se non tutti ce ne siamo accorti subito. Sui canali ufficiali rimane infatti soltanto la grande J stilizzata, mentre scompare la scritta Juventus: continua così il processo di internazionalizzazione voluto da Andrea Agnelli. Che intende far riconoscere la Vecchia Signora come brand, in primo luogo: per questo la scelta di un'immagine priva di scritte, con solo un simbolo a rappresentare la Juve. Anche nelle anticipazioni delle maglie della prossima stagione, diffuse qualche tempo fa da footyheadlines.com, in effetti, era evidente la scomparsa della scritta, in progetto già da tempo per la nuova annata. In calce, uno screen dell'account Twitter della formazione campione d'Italia in cui è abbastanza evidente la novità grafica.