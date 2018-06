Juve, dall'Ascoli torna Favilli per 7 mln. Giaretta: "Stiamo per chiudere"

Un attaccante per la Juventus. Il club bianconero è vicino a chiudere per il ritorno di Andrea Favilli dall'Ascoli. Il giocatore aveva già vestito la maglia della Juventus in prestito dal Livorno nella stagione 2015/2016 per poi non essere riscattato. La conferma dell'affare arriva direttamente da Cristiano Giaretta, ds del club marchigiano, ospite in studio di Sportitalia: "Stiamo per chiudere. Probabilmente settimana prossima, appena escono i moduli preliminari".

Affare da 7 milioni di euro?

"Più o meno sì".

Ci saranno contropartite?

"No".

Cosa farà la Juve con Favilli?

"So che andrà in tournée con loro, farà una parte di ritiro con loro, poi valuteranno che tipo di percorso fare con Favilli. Parliamo di un giocatore forte".