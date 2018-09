Juve, dall'Inghilterra: il Watford anticipa i bianconeri per Stuparevic

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il Watford, sorprendente capolista della Premier League, avrebbe anticipato la Juventus per l'ingaggio del giovane Filip Stuparevic, attaccante classe 2000 del Vozdovac, in scadenza di contratto a fine stagione. Secondo il Mirror, il talento serbo si trasferirà a Londra per 2,5 milioni di euro. Oltre alla Juve, Stuparevic piaceva anche agli spagnoli del Valencia.