© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della doppia sfida di Champions League fra Juventus e Manchester United aumenta la lista dei calciatori dei Red Devils accostati alla Juventus. L'ultimo in ordine cronologico è Marcus Rashford, talento classe 1997 del calcio inglese, che secondo quanto riportato dal Sun sarebbe un'idea per l'attacco bianconero. Ostacolo da superare la valutazione da 70 milioni di euro che il club inglese fa del suo cartellino.