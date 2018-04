Juve, dalla Francia: il PSG pronto a formulare offerta per Alex Sandro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Paris Saint-Germain ha individuato il prossimo grande obiettivo di mercato: è Alex Sandro, terzino in forza alla Juventus. Il giocatore brasiliano, secondo il club francese, sarebbe il sostituto ideale di Layvin Kurzawa, che è in uscita. I bianconeri attendono un'offerta importante, come riporta Le10Sport.