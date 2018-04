Juve, dalla Francia: PSG pronto a offrire 45 milioni per Alex Sandro

C'era una volta in cui Udine era crocevia di campioni. Stranieri, magari poco conosciuti, ma che arrivavano come signor nessuno e andavano via a suon di milioni. Dal 1994-95 l'Udinese è in Serie A e ha visto gente come Helveg e Bierhoff, Amoroso e Jorgensen, Walem e Appiah, arrivando...