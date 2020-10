Juve, dalla Germania: accordo col Bayern Monaco per il prestito di Douglas Costa

Douglas Costa a un passo dal ritorno al Bayern Monaco. Secondo quanto riferito da Sky Germania, la Juventus e il club tedesco avrebbero trovato l'accordo per un trasferimento in prestito secco annuale. Il brasiliano, attualmente con i suoi compagni allo Stadium in attesa del Napoli che non arriverà mai, avrebbe dato il suo ok e sarebbe convinto di tornare a Monaco di Baviera.