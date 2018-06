Juve, dalla Spagna: Cancelo ad un passo. Distanza col Valencia minima

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Joao Cancelo è vicinissimo alla Juventus, secondo Superdeporte. Il quotidiano di Valencia spiega come la dirigenza bianconera si sia avvicinata in maniera importante alle richieste del club spagnolo e nei prossimi giorni andrà in scena un incontro per provare a definire i termini del pagamento. Secondo il quotidiano l'operazione si chiuderà per una cifra compresa fra i 35 ed i 40 milioni di euro senza l'inserimento di nessun giocatore come contropartita tecnica.