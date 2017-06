Juve-Danilo, 4,5 milioni a stagione al giocatore. Alzata l'offerta al Real

© foto di J.M.Colomo

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sull'obiettivo Danilo per la Juventus. Il club ha trovato l'intesa con il brasiliano per un contratto da 4,5 milioni a stagione. Ora anche il rilancio con il club spagnolo: pronti 22 milioni di euro per il Real madrid che a 25 potrebbe dire di sì.