Juve, Darmian vuole tornare in Italia: alternativa per entrambe le fasce

Matteo Darmian e un ritorno in Italia che sembra essere sempre più vicino. L'esterno del Manchester United non è stato portato neanche in panchina da Josè Mourinho nella sfida contro il West Bromwich Albion e scalpita per far ritorno in Serie A, con la Juventus che sarebbe interessata a lui, in modo da avere un'opzione in più su entrambe le corsie laterali a partire dalla prossima stagione. A riportarlo è Tuttosport.