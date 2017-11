Juve, De Sciglio: "Non piaccio ai tifosi? Provo sempre a fare il massimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sapevamo sarebbe stata una gara tosta, la classifica mente: il Benevento voleva chiudersi e ripartire sui nostri errori. Abbiamo preso gol sull'unico tiro subito, ma siamo stati lenti e faticavamo a trovare spazi. Poi nella ripresa ci siamo mossi meglio e trovato maggiori spazi". Lo dice Mattia De Sciglio a Sky dopo il 2-1 della Juve sull'ultima della classe. "Abbiamo ribaltato tutto nel secondo tempo accelerando i ritmi - spiega l'ex milanista -. Io mai apprezzato completamente dai miei tifosi? A me basta sentire la fiducia dei compagni, della società e degli allenatori, poi non si può piacere a tutti. Io provo sempre a fare il massimo".

Come hai ritrovato le motivazioni dopo i tanti problemi fisici?

"Sono sempre stato sereno, inoltre ora ho nuovi stimoli. Son in una società che è al top in Europa e quindi le motivazioni arrivano da sole. Ogni giorno si può migliorare".