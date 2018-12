© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Doppio obiettivo in casa Benfica per la Juventus, spiega oggi Il Corriere di Torino. Una pista calda per la retroguardia è Ruben Dias: centrale difensivo, ventuno anni, ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Ci sarebbe poi stato anche un contatto con l'esterno sinistro, scuola Barça, Alex Grimaldo.