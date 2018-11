Juve, due jolly per battere la concorrenza su Tonali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due jolly per la Juventus nella strada per Sandro Tonali. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i bianconeri sono convinti di poter chiudere per il regista del Brescia, grazie a due fattori. In primo luogo, l'amicizia tra il presidente delle Rondinelle, Massimo Cellino, e l'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri: i due si conoscono benissimo dai tempi di Cagliari. E poi la possibilità di lasciare il classe 2000 in prestito al Brescia, soprattutto in caso di Serie A. Sul giovane, comunque, restano molto forti Inter, Roma, Milan, Manchester City e Chelsea.