Juve, Dybala: "Sconfitta indolore, ma non è bello perdere. Felice per i gol"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha parlato a JTV dopo il ko rimediato in Champons League contro lo Young Boys: "E' stata una sconfitta indolore perché adesso è finito il girone, il Valencia ci ha aiutato. Ma non è bello perdere. Quando sono entrato io loro hanno iniziato ad indietreggiare, perché è ovvio che noi dovevamo uscire, andare in avanti, sono arrivati i gol e peccato che quello non l'hanno convalidato. Adesso dobbiamo pensare a quello che viene, cercare di migliorare e di non commettere gli errori che abbiamo commesso oggi, pensare a sabato perché abbiamo una partita molto importante per il campionato. Ho segnato cinque gol in Champions? Sì, sono contento di poter segnare, i primi anni non ne ho potuti fare tanti così, ma spero di continuare perché è una competizione importante a cui teniamo tanto. Al di là che segni io, Cristiano o Mario, è importante vincere".