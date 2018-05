Juve, Dybala verso il Mondiale: il vice Messi titolare col Bologna

Dal corrispondente a Torino

Il giro d'Italia verso la Russia è passato anche da Torino. Tappa fondamentale del reclutamento del ct Jorge Sampaoli, che mercoledì ha incontrato Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. E secondo i media argentini, entrambi avrebbero avuto la conferma della convocazione in albiceleste per Russia 2018, dopo il faccia a faccia durato più di due ore tra il commissario tecnico e i bianconeri. Entro il 14 maggio l'ex allenatore del Siviglia consegnerà la lista "lunga" degli argentini che si giocheranno una chance verso la coppa del mondo di quest'estate. Stesso incontro anche a Milano, ieri, con Icardi e Biglia, entrambi bloccati per l'elenco dei 35 preconvocati ma ancora in dubbio per la lista definitiva.

VICE MESSI - Mentre per Higuian le porte della Seleccion non si sono mai davvero chiuse, la strada che porta in Russia per la Joya è sempre stata in salita. Soprattutto per la "dubbia" compatibilità con Leo Messi, ammessa anche dallo stesso numero 10 del Barcellona. Ma le condizioni fisiche di Aguero, attualmente fermo ai box per una lesione al ginocchio sinistro da poco operato, e l'opportunità di avere a disposizione un vice-Messi avrebbero convinto Sampaoli a portare con sé anche il ragazzo di Laguna Larga.

JOYA TITOLARE - Dopo la vittoria all'ultimo respiro nel derby d'Italia, la Juventus si appresta a vivere l'atto finale di un campionato combattuto come pochi. Tre tappe, per tenere a distanza il Napoli (tornato a -4) e vincere il settimo titolo consecutivo entrando nella storia del calcio italiano. Dopo aver incassato la fiducia del cittì argentino, quasi certamente il 10 di Allegri dovrebbe partire titolare contro il Bologna vista anche l'assenza di Mandzukic, a causa del taglio rimediato dal croato contro l'Inter nello scontro con Vecino. Una doppia occasione per Dybala: riconfermarsi in bianconero e mettersi in luce, una volta di più, agli occhi di chi lo vorrebbe al Mondiale. Un gran finale, per un nuovo inizio da sogno.