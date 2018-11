Juve, è De Ligt il prescelto per la difesa. Raiola al lavoro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mentre continuano i rumors su un probabile ritorno di Paul Pogba a Torino già nella finestra di gennaio, la Juventus lavora già per il mercato di giugno e sembra aver individuato un obiettivo per rinforzare la rosa. Si tratta del difensore dell'Ajax Matthijs de Ligt, 19enne già pilastro dei lancieri e della Nazionale olandese. I bianconeri proveranno a sfruttare i buoni rapporti con Mino Raiola per soffiare il talentuoso centrale alla concorrenza delle big europee e assicurarsi un degno erede di Andrea Barzagli. Lo riporta Tuttosport.