Juve, è già aria di Champions: ad Alessandria la prima sfida bianconera

Fonte: inviato a Torino

É il giorno di Juventus Women-Barcellona. Non una partita come le altre, certamente il primo appuntamento europeo di grande richiamo nella storia del club bianconero fino a questo momento da quando è presente nel calcio femminile. Al Moccagatta di Alessandria, questa sera, sarà anche un momento importante per l’intero movimento italiano: le blaugrana lo scorso anno arrivarono dritte fino alla finale di Women’s Champions League, quest’anno puntano a vincerla.

“Rispettiamo il Barcellona, sicuramente il nome il suo effetto lo fa. Ma non temiamo nessuno, le affronteremo per giocarcela” mette in guardia capitan Sara Gama, una che certe partite durante la sua carriera le ha già giocate. La chiave per crescere, probabilmente, è racchiusa proprio in quel cambio di visione dettato da chi ha più esperienza nel calcio europeo: concentrarsi sulla propria performance prima che sulla forza riconosciuta della squadra avversaria.

“Sarebbero meglio dei gironi per giocare di più e fare maggiore esperienza – ammette coach Rita Guarino -. Mi aspetto comunque dalle mie ragazze una grande prestazione. Il bel colpo d’occhio sugli spalti anche al Moccagatta di Alessandria? Mi auguro che eventi come questi diventino una normalità”.

All’indomani della rielezione del presidente Andrea Agnelli a capo dell’ECA (nel nuovo capitolato 2019-2023), si consuma ad Alessandria l’evento più importante di giornata. Da domani riflettori puntati sulla sfida del Franchi, tra Fiorentina e Juventus, l’ultima tappa di avvicinamento all’esordio nell’altra Champions League, quella che impegnerà Cristiano Ronaldo e compagni, questa volta in terra spagnola: a Madrid, in casa dell’Atletico.