Juve e Milan, l'obiettivo André Gomes sbotta: "Al Barça vivo un inferno"

Cercato da Juventus e Milan, André Gomes non sta vivendo certo il suo miglior momento in questa stagione. Il centrocampista del Barcellona, intervistato da Panenka, ha raccontato tutto il suo malumore: "Non sto bene in campo, non riesco a godermi quello che mi piace fare di più. Nei primi sei mesi al Barcellona le cose sono andate molto bene, poi tutto è cambiato. Non so se sia la parola giusta ma sento di vivere un inferno. Ho iniziato a sentire più pressione. La pressione la vivo bene ma non quella che metto su di me. E' come se avessi delle cattive sensazioni durante le partite". Una frustrazione che in estate potrebbe avere importanti risvolti sul mercato e, magari, portare Gomes proprio in Serie A.