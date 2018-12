© foto di Insidefoto/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa della vigilia del match di Coppa di Lega contro l'Orleans, Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, rilascia una dichiarazione un po' spiazzante in merito ad Adrien Rabiot, centrocampista il cui futuro tra i campioni di Francia è in bilico: "Non posso assicurare che finirà la stagione con noi. Non ha ancora detto di sì al rinnovo col nostro club, ecco perché tutto è possibile", dichiara il tecnico tedesco. Il giocatore è da tempo sui taccuini di diversi club italiani, Juve, Milan e Inter in primo luogo.