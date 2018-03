Juve e Napoli, marcatori a confronto. Tra HD e democrazia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tredici marcatori in Serie A per la Juventus, dodici per il Napoli. La differenza sostanziale sta nell'HD bianconera, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain, che insieme hanno segnato quasi la metà dei gol totali della Vecchia Signora. Al terzo posto dei marcatori stagionali in campionato c'è infatti la sorpresa Sami Khedira a quota 6. Nel Napoli, invece, l'unico in doppia cifra è Dries Mertens, a quota 17, dietro ci sono Josè Callejon (8) e Lorenzo Insigne (7), mentre tra i difensori il migliore dei centrali bianconeri è Mehdi Benatia (2), mentre negli azzurri Kalidou Koulibaly è a quota 4.

Juventus Paulo Dybala 17, Gonzalo Higuain 14, Sami Khedira 6, Miralem Pjanic, Federico Bernardeschi, Mario Mandzukic 4, Alex Sandro, Juan Guillermo Cuadrado 3, Mehdi Benatia, Douglas Costa, Blaise Matuidi 2, Mattia De Sciglio, Daniele Rugani 1 - 13 giocatori, 65 gol (2 autogol)

Napoli Dries Mertens 17, Josè Callejon 8, Lorenzo Insigne 7, Marek Hamsik 6, Kalidou Koulibaly, Allan, Piotr Zielinski 4, Faouzi Ghoulam, Mario Rui, Jorginho 2, Marko Rog, Arkadiuz Milik 1 - 12 giocatori, 58 gol (4 autogol)