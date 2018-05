Juve, Emre Can a Torino dopo Kiev. Visite mediche fissate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta Tuttosport è ormai in via di definizione il passaggio di Emre Can alla Juventus. Il centrocampista tedesco del Liverpool sarà a Torino dopo la finale di Champions League in programma sabato a Kiev, dove potrebbe scendere in campo contro il Real Madrid. Sosterrà le visite mediche allo J-Medical, anche se i medici bianconeri lo hanno già visitato qualche settimana fa per valutare i problemi alla schiena. Nel corso della trattativa, si legge, il giocatore ha vacillato solo quando è subentrato il Real Madrid, mentre Manchester City e Bayern Monaco non sono mai stati un problema per la Juventus. Emre Can guadagnerà circa 7 milioni più bonus a stagione e potrebbe giocare insieme all'amico Khedira, che però è tentato da un'esperienza in Premier League.