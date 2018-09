Juve, esodo nazionali per 14 bianconeri: tutti gli impegni in agenda

© foto di Federico De Luca

Archiviata la pratica Parma, dopo la vittoria di misura maturata sabato al Tardini, a ben 14 giocatori della Juventus toccherà vivere gli impegni con le rispettive Nazionali. A partire dai cinque azzurri convocati da Mancini, in vista delle due sfide di Nations League. Perin, Bonucci, Chiellini, Rugani e Bernardeschi saranno infatti impegnati venerdì a Bologna alle 20.45 contro la Polonia, e lunedì, alla stessa ora, a Lisbona in casa del Portogallo. La nazionale di Szczesny affronterà proprio l'Italia venerdì; a seguire, l'amichevole contro l'Irlanda in programma l'11 settembre. Germania-Francia e Francia-Olanda saranno invece i due match di Nations League per Matuidi, con la nazionale transalpina, rispettivamente giovedì alle 20.45 a Monaco e domenica alla stessa ora a Saint-Denis. Pjanic è atteso da due gare ufficiali con la sua Bonsia: sabato alle 15 ora locale a Belfast contro l'Irlanda del Nord e l’11 settembre alle 20.45 a Zenica contro l'Austria. Vestendo la maglia del suo Portogallo (privo di Ronaldo, non convocato dal ct Santos), Cancelo prenderà parte all'amichevole con la Croazia, il 6 settembre, e alla sfida di Nations League contro gli azzurri. Doppio friendly match negli States per il Brasile di Douglas Costa e Alex Sandro: il primo venerdì 7 in New Jersey contro i padroni di casa, il secondo in programma nella notte italiana fra martedì 11 e mercoledì 12 contro El Salvador. Negli Usa andranno in scena anche le amichevoli che coinvolgeranno la Colombia di Cuadrado e l'Argentina di Dybala: il 7 si giocano Argentina-Guatemala a Los Angeles e Colombia-Venezuela a Miami, mentre le due rappresentative si affroteranno l'11 in New Jersey. A Houston il 7 settembre, infine, toccherà all'Uruguay di Bentancur affrontare in amichevole il Messico. Tutti gli altri bianconeri riprenderanno martedì gli allenamenti alla Continassa, in vista del prossimo appuntamento in agenda: la gara casalinga contro il Sassuolo.