Juve, Favilli torna bianconero: andrà in ritiro, oggi le visite e la firma

Dal corrispondente a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Favilli tornerà alla Juventus, questa volta a titolo definitivo. Ma il suo futuro potrebbe comunque essere lontano da Torino: tutto dipenderà dal giocatore, e dall'estate che trascorrerà aggregato al gruppo di Massimiliano Allegri. Già alla Juve nella Primavera di Fabio Grosso nella stagione 2015-2016 (20 gol stagionali in prestito dal Livorno), Favilli a fine campionato fu costretto a lasciare Torino visto il mancato accordo per il suo riscatto tra i bianconeri e gli amaranto. Passato successivamente nella scuderia di Donato di Campli, l'attaccante pisano proseguì la sua carriera in prestito all'Ascoli, club che lo riscattò la scorsa estate (dal Livorno) per 3 milioni di euro. Dopo un inizio difficile, nelle Marche il centravanti classe '97 riuscì a trovare continuità e gol: 16 reti in due stagioni, l'ultima contraddistinta però dal brutto infortunio al legamento crociato anteriore. Fino a oggi, giorno in cui Favilli, rimasto per anni nell'alveo bianconero, lascerà ufficialmente l'Ascoli e la serie B per tornare finalmente alla base. Il giocatore firmerà nelle prossime ore un accordo quinquennale con la Signora mentre ai marchigiani andranno 7,5 milioni di euro. Il ragazzo è atteso in giornata al J Medical per le visite di rito, prima della firma sul contratto tra le mura della Continassa.

PROMESSA JUVE - Favilli vivrà la prima parte del ritiro con i compagni alla Juve. Poi, il suo futuro verrà deciso da Allegri e dai vertici del club, che potrebbero aggregarlo per la tournée americana o dirottare l'attaccante in prestito verso un'altra squadra: su di lui, vivo l'interesse di Bologna (in pole), Chievo e Pescara. Il tutto passando dalla Juventus, questa volta, attraverso una promessa mantenuta: quella tra Favilli e la Signora.