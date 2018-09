Juve favorita in Champions? Chiellini: "Siamo forti, ma non esageriamo"

Fonte: Inviato a Valencia

La Juventus favorita per la vittoria della Champions? È uno dei temi della vigilia della sfida contro il Valencia, affrontato anche da Giorgio Chiellini in conferenza stampa: "Ci sentiamo cresciuti come squadra, e di anno in anno questa crescita è stata costante. Da qui a essere favoriti o avere la Champions già a casa c'è un abisso. Conosciamo bene le difficoltà di questo torneo e domani sera avremo un primo assaggio per chi non avesse chiare le idee. Ci sono almeno altre 5-6 squadre al nostro livello e poi negli scontri diretti può succedere di tutto, l'anno scorso sono andate avanti Roma e Liverpool che di sicuro non erano tra le favorite".