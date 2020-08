Juve fuori dalla Champions League: il tweet del club bianconero dopo il triplice fischio

La Juventus è fuori dalla Champions League. Non è bastata alla squadra di Maurizio Sarri la vittoria per 2-1 contro l'Olympique Lione in virtù dell'1-0 incassato nel match d'andata. Questo il tweet del club bianconero al termine del match: "Ci abbiamo messo tutto. Ci abbiamo messo due gol. Non sono bastati. A Lisbona andrà l'OL".