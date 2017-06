Juve, Gazzetta: stop all'addio di Alex Sandro. Ipotesi rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto racconta oggi La Gazzetta dello Sport, Alex Sandro è stato blindato dalla Juventus: il Chelsea offre 60 milioni per il terzino, Marotta avrebbe deciso in conferto con la società di non farlo partire. Stop al possibile addio, c'è l'ipotesi rinnovo fino al 2020 da 3,5 milioni di euro.