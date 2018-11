Juve, gennaio calmo: Paratici prepara i grandi colpi per l'estate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio al mercato della Juventus sulle pagine del Corriere di Torino di questa mattina, con il quotidiano che spiega come per gennaio sia tutto calmo in casa bianconera. Nessuna rivoluzione in inverno ma per l'estate Fabio Paratici è già al lavoro per sistemare la difesa con due grandi colpi. Il primo è quello relativo a Matthijs de Ligt dell'Ajax, vero obiettivo numero uno della Vecchia Signora, mentre il secondo ha il nome di Joachim Andersen della Sampdoria, vera rivelazione dei blucerchiati in questo inizio di stagione.