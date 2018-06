Juve-Genoa, distanza su Perin. Preziosi vuole Kean o Mandragora

C'è ancora distanza fra Juventus e Genoa per Mattia Perin e proprio per questo, come vi abbiamo anticipato, la prossima settimana ci sarà un nuovo incontro fra le parti. Il presidente Preziosi non si muove dalla valutazione di 20 milioni di euro, ma il club ligure vorrebbe inserire come parziale contropartita il prestito di uno fra Mandragora e Kean. Partita aperta, la prossima settimana potrebbe arrivare una decisione.