© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovi contatti in arrivo tra Juventus e Genoa, un asse che rimane caldissimo anche perché da risolvere c'è la questione legata a Stefano Sturaro, dove il nodo è l'obbligo di riscatto legato al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Dall'altra parte invece la Juventus spinge per bloccare Cristian Romero, che vorrebbe tesserare e lasciare per un anno e mezzo in rossoblù. Il nome degli ultimi giorni, tuttavia, è quello di Cristian Kouamè, rivela Tuttosport: ci sarebbe un accordo di massima tra i presidenti Preziosi e De Laurentiis, quindi tra Genoa e Napoli, ma mentre i rossoblù spingono per arrivare ad una valutazione complessiva di 25 milioni, il Napoli fatica ad arrivare a 20. E la Juve osserva interessata.