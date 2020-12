Juve già agli ottavi. Ma stasera non sarà un'amichevole: il probabile 11, c'è un ballottaggio

La Juventus dopo quattro turni della fase a gironi di Champions League ha già staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Tuttavia, stasera contro la Dinamo Kiev sarà tutt'altro che un'amichevole: nella conferenza stampa della vigilia Andrea Pirlo ha annunciato il ritorno in campo di Cristiano Ronaldo al fianco di Alvaro Morata e il turno di riposto per Danilo e Cuadrado. Ci sarà in campo Alex Sandro, mentre in difesa mancherà per infortunio il capitano Giorgio Chiellini. Ballottaggio in mezzo al campo con McKennie in vantaggio su Rabiot al fianco di Bentancur. Ecco il probabile undici.

Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.