© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalla Spagna, ed in particolare dal portale del quotidiano Sport, emerge una notizia di mercato riguardante il centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur. L'uruguayano sarebbe infatti finito nel mirino di Manchester City e soprattutto Barcellona, club che potrebbe affondare il colpo in estate per avvantaggirsi nella ricerca del sostituto futuro di Sergio Busquets.