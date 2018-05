Juve, Godin guida la lista dei sostituiti di Benatia. L'OM sull'ex Bayern

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Squadra che vince si cambia" è il motto della Juventus in vista della prossima finestra di mercato . Saranno parecchi, molto probabilmente, i volti nuovi nella rosa della Vecchia Signora, soprattutto in difesa. Salutati Buffon, Lichtsteiner e Asamoah, i bianconeri puntano Perin e Darmian, che dovrebbero essere i primi innesti. In caso di cessione di Mehdi Benatia, su cui c'è forte l'Olympique Marsiglia, si valutano 4 profili: Diego Godin e José Gimenez dell'Atletico Madrid, Toby Alderweireld del Tottenham e Matthijs De Ligt dell'Ajax. A scriverlo è Tuttosport.