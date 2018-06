Juve, Golovin e l'effetto Mondiale: ora piace anche in Premier

Dal corrispondente a Torino

© foto di Imago/Image Sport

Si chiama effetto Mondiale: un gol e due assist e subito che si alza il prezzo. Anche perché Golovin, oggi, non piace solo più alla Juventus, che sul centrocampista russo ci aveva già messo gli occhi prima del suo exploit in campo contro l'Arabia Saudita. Le quotazioni del giocatore, come è normale che sia, sono in rialzo: secondo il quotidiano russo Sovetskij Sport, i vertici del Cska stanno pensando di alzare la valutazione del ragazzo, che fino a venerdì era di 25 milioni di euro. Con il rischio che si scateni una vera e propria asta, Marotta vorrebbe congelare la proposta bianconera, attualmente ferma a 20 milioni.

SIRENE INGLESI - Uno scarto, quello tra domanda russa e offerta della Juve, destinato dunque ad aumentare. Visto anche l'interesse dalla Premier: ne è certa l'emittente spagnola Cadena Ser, che parla della volontà dell'Arsenal di assicurarsi l'ennesimo giovane in linea con la politica verde del club. Tutto questo dopo le parole dello stesso giocatore, che dalla pancia dello stadio Luzhniki di Mosca si è detto "onorato" dell'interesse bianconero dopo aver però etichettato come "solo voci" i punti di contatto tra lui e la Juventus. La Signora terrà il giocatore nella lista dei desiderata (in cui figura da mesi) continuando ad osservarlo da vicino al Mondiale. Nella speranza che Golovin continui a fare bene, sì, ma non troppo.