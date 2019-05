© foto di Insidefoto/Image Sport

Pep Guardiola alla Juventus, molto più che una suggestione. Almeno stando ai bookmakers, perché sono crollate le quote relative all'approdo del tecnico del Manchester City sulla panchina bianconera: Better, Eurobet e SNAI, infatti, offrono Guardiola alla Juve rispettivamente a 1.75, 2.00 e 2.50, mentre SISAL e Goldbet hanno addirittura sospeso le proprie quote.