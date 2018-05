Juve, Higuain nel mirino del Chelsea. Ipotesi di scambio con Morata

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Chelsea è pronto a rivoluzionare nuovamente l'attacco. Alvaro Morata non ha convinto e così la dirigenza dei Blues si guarda intorno alla ricerca di un giocatore che possa riaccendere l'entusiasmo dei tifosi dopo una stagione di alti e bassi. L'ultimo nome, come riporta Premiumsporthd, è quello di Gonzalo Higuain, che potrebbe essere coinvolto in uno scambio proprio con l'attaccante spagnolo e potrebbe ritrovare a Londra Maurizio Sarri.