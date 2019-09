Juve allegriana per Sarri. Cuadrado, il feticcio di tre tecnici bianconeri

Fonte: Inviato a Madrid

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla fine gioca Juan Cuadrado. Niente occasione, che fosse la prima o l’ultima, per Federico Bernardeschi, né tantomeno per Paulo Dybala. Perché Maurizio Sarri, all’esordio in Champions League come allenatore della Juventus, rischia e va al contempo sul sicuro. Contro l’Atlético Madrid va in campo il feticcio di tre allenatori bianconeri: Conte, che Cuadrado non l’ha avuto. Allegri, che non l’avrebbe mai tolto dal campo. Sarri, che ci punta alla sua prima europea in bianconero.

Una Juve allegriana, senza terzini in difesa. Qui la sicurezza e il rischio. Perché Khedira-Pjanic-Matuidi è il centrocampo di Allegri, con Cuadrado che in fase di non possesso può abbassarsi a trasformare la mediana in 4. Tutta roba del livornese, in fin dei conti. In attesa del sarrismo, in sostanza la Juve s’affida a quel che resta di Max. Il rischio? Con Cuadrado che in teoria dovrebbe essere un terzino negli equilibri della rosa, e Rugani in tribuna per mandare in panchina sia Ramsey che Rabiot, l’unico difensore a disposizione come rincalzo è Demiral.