Juve, i possibili sostituti di Benatia: Romagnoli, Godin e Gimenez

Cresce, e si sviluppa, sempre di più la voce inerente a un addio di Medhi Benatia dalla Juventus. ma in caso di partenza del giocatore come si cautelerebbe la Juventus? I nomi fatti sono tanti: ad Allegri piace non poco Gimenez dell’Atletico Madrid ma ha una clausola di 65 milioni di euro; nella stessa squadra, poi occhio a Stefan Savic, ex Fiorentina, di cui si era parlato nei mesi scorsi, scrive La Gazzetta dello Sport. Detto del giovane De Ligt (Ajax ma tallonata dal Barcellona) e dell’esperto Godin, ecco che il pensiero è andato anche ad Alessio Romagnoli.