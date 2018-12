© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus guarda in Brasile alla ricerca di rinforzi per il futuro. Come riportato dal Corriere dello Sport, era infatti presente un osservatore bianconero in occasione della partita giocata da Flamengo e Atletico Paranaense a Rio de Janeiro. Due gli osservati speciali della squadra di Curitiba: il terzino sinistro classe 1998 Renan Lodi (stesso procuratore di Alex Sandro) e il centrocampista classe 1997 Bruno Guimaraes, in possesso di passaporto comunitario.