Juve, ieri altri contatti col Valencia: Joao Cancelo è sempre più vicino

Accordo vicino per l'arrivo di Joao Cancelo alla Juventus, scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport. Nella giornata di ieri sono andati in scena altri contatti telefonici con il Valencia per limare gli ultimi dettagli dell'operazione, anche se restano in sospeso le modalità di pagamento dei 40 milioni complessivi. L'ultimo nodo da sciogliere è legato alla dilazione della cifra in più tranche.