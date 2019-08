© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Mandzukic è in uscita dalla Juventus, e questo è un dato di fatto, ma ancora non è chiaro quella che sarà la prossima squadra del croato. Secondo quanto riportato da Tuttosport il croato vorrebbe tornare in Bundesliga e vestire la maglia del Bayern Monaco, club con il quale ah vinto la Champions League nel 2013. Intanto però resta viva l'ipotesi Barcellona, visto anche l'incontro tra Paratici e i blaugrana.